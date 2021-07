Defensoria Pública da União na Bahia abre vagas para estagiários

A Defensoria Público da União da Bahia (DPU-BA) está com inscrições abertas para o programa de estágio voltado para alunos de direito. Aqueles que forem selecionados irão atuar em Salvador.

Para se candidatar, é necessário ter idade mínima de 16 anos e estar matriculado no quinto semestre do curso de direito.

Aqueles que forem selecionados irão estagiar 4h por mês e irá receber uma bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 800, acrescido R$ 8 por dia correspondente ao auxílio transporte.

As inscrições podem ser realizadas entre os dias 7 e 16 de julho através do site do Ciee.