Defesa da viúva de Gugu Liberato rebate filho: ‘Não são as irmãs e a mãe as manipuladas’

A defesa de Rose Miriam, mãe dos três filhos de Gugu Liberato, e que também representa as gêmeas do apresentador, rebateu as acusações do primogênito dele, João Augusto Liberato, após o mesmo afirmar que as irmãs, Sofia e Marina, de 17 anos, estão sendo manipuladas no inventário do pai ao ficarem a favor da mãe no processo.