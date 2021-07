Depois de Ipatinga, outra cidade mineira libera a presença de público nos estádios

Juiz de Fora, MG, 21 (AFI) – A porteira foi aberta. Depois de Ipatinga, Juiz de Fora também liberou a presença de público nos estádios. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), enquanto isso, trabalha para permitir torcedores nas arquibancadas no fim de agosto.

A Prefeitura de Juiz de Fora soltou Nota Técnica para informar que eventos esportivos profissionais podem receber público até 15% da sua capacidade, desde que haja espaçamento de 1,5m entre as pessoas.

Outro item exigido pela Prefeitura é a apresentação da carteira de vacinação com a imunização contra Covid-19 em dia. As máscaras de proteção também são obrigatórias, assim como álcool em gel e aferição de temperatura.

COBRANÇA NO AMÉRICA-MG!

Diante disso, as partidas do fim de semana pelo Módulo II do Campeonato Mineiro (equivalente à segunda divisão) poderão receber público. No sábado, o Tupynambás receberá o Guarani às 15 horas no Mário Helênio. Já o Tupi jogará em 7 de agosto contra o Betim.