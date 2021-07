Depois do Globoplay, Netflix lança documentário sobre João de Deus

O documentário ‘Em Nome de Deus’ sobre João de Deus, do Globoplay, fez um enorme sucesso e agora é a vez da Netflix lançar uma produção documental sobre o espírita que protagonizou o maior escândalo de assédio sexual do Brasil.

O curioso é que, apesar de lançado no ano passado, o o documentário da Globoplay foi produzido e filmado na mesma época da Netflix. No entanto, a gigante do streaming decidiu adiar a estreia para um ano depois.

De acordo com a coluna O Melhor da TV, do jornal Metrópoles, o plano da da Netflix é contar a história da seita de Abadiânia, no interior do Goiás, de maneira parecida com o que ocorreu em Wild Wild Country, sobre o guru Osho. A ideia é narrar também como foi a juventude do médium e como ele acabou acusado de múltiplos crimes.