Desafio da ocupação urbana no Centro Histórico de Salvador é tema de debate virtual

A quarta edição do projeto “Centro Histórico em Ação – Diálogos”, que acontece na próxima quinta-feira (8), a partir das 16h, no canal do YouTube do Instituto ACM terá como tema “Os desafios da ocupação urbana e de moradia no Centro Histórico de Salvador”. O objetivo do encontro virtual é conhecer e discutir os planos e programas das instância de governo locais capazes de tornar o maior complexo arquitetônico da América Latina mais dinâmico, vivo e sustentável. Como contribuição, no “Diálogos” serão apresentados cases de sucesso de outras cidades que tornaram seus Centros mais atrativos com as ocupações, sejam elas de moradia, de comércio ou de cultura.

O urbanista e arquiteto maranhense, José Antônio Viana Lopes, irá apresentar o Programa NOSSO CENTRO, criado pelo Governo do Maranhão em 2019, que tem por objetivo tornar o Centro Histórico de São Luís referência em renovação e desenvolvimento sustentável, preservando seu valor histórico e cultural ao mesmo tempo em que promove o centro da cidade de São Luís como espaço democrático. O NOSSO CENTRO vem realizando intervenções nas áreas de tombamento estadual, federal e na zona central da cidade, com obras do Governo do Maranhão e ações em parcerias com a Prefeitura, IPHAN, a iniciativa privada e a sociedade como um todo.

Com isso, busca criar grandes polos de atuação: habitacional; comercial e gastronômico; cultural, artístico e de lazer; institucional; e tecnológico; além de atividades transversais de infraestrutura e segurança. Os investimentos e ações realizadas estimularam um crescente sentimento de pertencimento da população pelo centro antigo da cidade. Sentimento que é reforçado a cada manifestação e evento cultural promovido no Centro Histórico.

Participam também do debate:

O diretor-geral do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), João Carlos de Oliveira, arquiteto e especialista em Conservação e Restauração de Monumentos e Conjuntos Históricos; atuou como consultor do Programa Monumenta/MinC em Ouro Preto (MG), que beneficiou 26 cidades de importância arquitetônico-histórica no país, agregando recuperação e preservação do patrimônio.

O superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN/Ba, Bruno Tavares, apresentando o trabalho de elaboração de normas para o Centro Histórico de Salvador, para a viabilidade de investimentos, garantindo a renovação e revitalização deste Centro, na medida em que estabelece critérios claros para intervenção de imóveis arruinados e descaracterizados.

Jealva Fonseca, gerente de projetos e licenciamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador – Sedur, apresenta o Programa de Incentivo à Restauração e Recuperação de Imóveis do Centro Antigo de Salvador (Revitalizar), que tem como objetivo estimular a requalificação dos imóveis ali localizados, trazendo de volta a vida, o movimento e a circulação de pessoas.