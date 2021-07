Desfalcado e em má fase, Grêmio encara o Vitória na Copa do Brasil

Porto Alegre, RS, 26 (AFI) – Nesta terça-feira, o Grêmio entrará em campo contra o Vitória, pela primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será ás 21h30, no Barradão. A equipe gaúcha vive um dos piores momentos na temporada e ocupa a vice-lanterna no Brasileirão. O Tricolor tentará recuperação recuperação no torneio mata-mata.

O Imortal concluiu sua preparação na segunda-feira, no CT Luiz Carvalho.

DESFALQUES

Os atacantes Diego Souza e Douglas Costa permanecem em Porto Alegre após deixarem o empate com o América-MG, no sábado, com dores. Rafinha e Kannemann também não viajam.

RETORNO

Recuperado de desconforto na região do quadril, o zagueiro Pedro Geromel está apto para retornar para a partida, mas ainda não é está confirmado.

POSSÍVEL NOVIDADE

A novidade na lista é o atacante Luiz Fernando, que conta com admiração de Felipão e deve receber chances nas próximas partidas.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Dentro deste cenário, Felipão deve ir com: Gabriel Chapecó; Vanderson, Paulo Miranda, Ruan, Geromel (Rodrigues) e Guilherme Guedes; Fernando Henrique, Bobsin e Jean Pyerre; Alisson e Ricardinho.