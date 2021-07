Destaque recebe proposta de rival do Brasileirão e encaminha saída do América-MG

Belo Horizonte, MG, 26 (AFI) – Sem entrar em acordo para prorrogar o vínculo com o América-MG, com quem tem vínculo até dezembro, o atacante Ademir recebeu uma proposta de pré-contrato do Atlético-MG.

As conversas entre Ademir e Galo estão bem encaminhadas e o martelo pode ser batido a qualquer momento. No entanto, o atacante deve ser aproveitado pelo técnico Vagner Mancini no restante da temporada.

“Não atrapalha de maneira alguma. Pelo que eu vi dele em campo, está muito disposto a ficar, a ajudar o América até o final do seu contrato. É importante exaltar o que vivemos no dia a dia. O Ademir tem se mostrado muito disposto a voltar a jogar rapidamente e todo mundo sabe que o contrato dele acaba no final do ano”, disse o treinador.

Ademir, de 26 anos, chegou ao América-MG em 2018 e foi um dos responsáveis pelo acesso na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Ao todo, o atacante tem 96 partidas e 19 gols.

Na zona de rebaixamento do Brasileirão, com apenas dez pontos em 13 partidas, o América-MG volta a campo no domingo, contra o Atlético-GO, às 20h30, no Antônio Accioly, em Goiânia, pela 14ª rodada.