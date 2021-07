Detran-BA solicita retomada dos prazos de validade da CNH no estado

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) encaminhou ofício ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran), solicitando a retomada dos prazos de validade da carteira de habilitação (CNH), do licenciamento de veículos novos e transferência de propriedade, no estado. Os prazos foram suspensos a pedido do Detran-BA, por causa dos impactos da crise sanitária no estado.

A sugestão do departamento baiano é que um novo calendário passe a vigorar em agosto. Por enquanto, ainda está em vigor na Bahia a portaria do Conselho Nacional de Trânsito ( Contran) que prorrogou os prazos de validade da carteira de habilitação (CNH), por tempo indeterminado, em função dos impactos da pandemia da Covid-19. Os condutores com carteira vencida desde 1° de fevereiro de 2020 não estão obrigados a renovar o documento.