Dia da Pizza: aprenda uma receita saudável de massa integral e recheio de cogumelos

Bata os ovos, junte o azeite e, aos poucos, acrescente a farinha integral e a linchia. Adicione a água e misture bem. Coloque o fermento e mexa. Tempere com sal e coloque em um prato untado com azeite. Deixe descansar por 20 minutos. Coloque no forno por aproximadamente 30 minutos para assar bem a massa integral. Cubra com o recheio e asse por mais 15 minutos. Decore com as folhas de rúcula e sirva.