Dia da Pizza: aproveite a data com novidades e promoções em Salvador

Neste sábado (10) é comemorado o Dia Internacional da Pizza, data mais que especial para os amantes da gastronomia italiana. A data não poderia passar em branco e o iBahia separou algumas opções de pizzarias com descontos e novidades para você aproveitar. Confira:

Foto: Divulgação Para quê um dia de descontos se podemos ter uma semana? A rede Pizza Prime garantiu uma semana inteira d epromoções, que vai até o dia 11 de Julho. Nesta quinta (8), os clientes têm 20% de desconto no cardápio selecionado; na sexta e no sábado (9 e 10), os clientes terão R$ 10 de desconto no cardápio selecionado; e no domingo (11), o desconto será de 30% nas pizzas selecionadas.

Foto: Divulgação A Pizza da Luz é uma submarca do bolo da Luz e é um delivery que conta com oito sabores irresistíveis. A massa é fininha e cada embalagem conta com duas pizzas individuais prontas para assar.

Os pedidos podem ser feitos por delivery pelos telefones (71) 3018-7303| (71) 98886-9517 ou através do Instagram @bolodaluz.

Foto: Divulgação A rede Pizza Hut não poderia ficar de fora. Nesta quinta (8), a promoção é a pizza grande (12 pedaços) na massa artezanale com borda recheada grátis, que sai por apenas 49,90.