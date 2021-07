Dia do amigo: descubra quais famosos são amigos inseparáveis

O dia 20 de julho é uma data especial, afinal nela é comemorado o Dia do Amigo. A celebração foi criada pelo argentino Enrique Ernesto Febbraro em 1969, exatamente no mesmo dia em que o homem chegou à lua.

Até hoje a data é comemorada, inclusive pelos famosos. Muitos artistas são amigos inseparáveis e até se consideram como família. Descubra os amigos inseparáveis de Bruna Marquezine, Bruno Gagliasso, Neymar e Julitte.

Bruna Marquezine e Manu Gavassi

As amigas se conheceram durante as gravações da novela Em Família, em 2014. As duas estavam passando por momentos complicados na vida amorosa, o que as aproximou. Durante o Big brother Brasil 2020, Marquezine viveu intensamente o programa para ajudar a amiga: atriz assinou o pay per view, puxou mutirões de votação e comentou os episódios na internet.

Depois do BBB, as amigas foram convidadas para apresentar o prêmio MTV MIAW e também irão estrelar uma série para a Netflix.

As amigas apresentaram o MTV MIAW 2020 juntas | Reprodução: Instagram

Quem não se divertiu com essa amizade no BBB21 que atire a primeira pedra! Além da cumplicidade dentro da casa, os dois goianos tinham os melhores diálogos: “Globo da morte, ‘gaio’ de pau quebrando, moto estralando…”.

Os amigos se conheceram no reality, mas Caio já era fã de Rodolffo, que canta em uma dupla sertaneja. Após o programa, os dois já se encontraram e firmaram a amizade.

Amizade foi shippada durante o BBB21 por causa dos diálogos engraçados | Reprodução: Instagram

Não é novidade para ninguém quem são os ‘parças’ de Neymar. O grupo é formado pelo ator Rafel Zulu, pelo cantor Thiaguinho, pelo atleta Bruninho, pelo apresentador Luciano Huck e pelo surfista Gabriel Medina. Muito talento, resenha e milhões envolvidos em uma turma só.

Os amigos têm um grupo de Whatsapp chamado ‘Diretoria’ e aparecem bastante em público juntos, sejam em festas ou em campeonatos esportivos.

Da esquerda para a direita: Rafel Zulu, Thiaguinho, Bruninho do vôlei, Neymar, Luciano Huck e Gabriel Medina | Reprodução: Instagram

Essa amizade tem pouco tempo, mas já querida por muita gente! Assim como boa parte do Braisl, Anitta também torceu por Juliette durante o BBB21. Mas o que a paraibana não esperava é que a cantora seria tão receptiva na vida pós-reality.

Anitta emprestou a casa para Juliette ficar hospedada no Rio | Reprodução: Instagram

Além de dicas e conselhos, Anitta abriu sua casa no Rio de Janeiro para Juliette e a família. A cantora também emprestou seu jatinho e parece se divertir bastante com a vencedora do BBB21. Apesar dos rumores, Anitta não é a advogada de Juliette. Em entrevista ao Mais Você, a paraibana deixou bem claro: “Ela está dando todo apoio que eu pedi e precisava. A minha empresária sou eu […] Ela está me orientando nas questões artísticas”.

Rafa Kalimann e Manu Gavassi

As duas se conheceram durante o BBB20, ambas integrantes do grupo camarote. No início do jogo, Rafa e Manu ficaram um pouco deslocadas, mas logo se encontraram e permaneceram unidas até a final do reality.

Fora da casa, as amigas já passaram o Reveillon juntas e até estrelaram uma campanha de maquiagem. Do BBB para a vida!

Amizade se fortaleceu após o BBB | Reprodução: Instagram

Bruno Gagliasso e Fernanda Paes Leme

Bruno e Fernanda são amigos de longa data e atuaram juntos na novela América, em 2005. A amizade é tão forte que eles já se consideram família. Fernanda, inclusive, é madrinha de Bless, filho do meio de bruno com Giovanna Ewbank. Nas redes sociais, Giovanna revelou que a atriz é chamada pelos filhos de ‘Tia Fê Doida’.

Fernanda Paes Leme é madrinha do filho de Bruno Gagliasso | Reprodução: Instagram

Carolina Dieckman e Preta Gil

Não foi amor à primeira vista, muito pelo contrário! Preta detestava a loira, até que uma amiga em comum interviu na relação de inimizade. A amiga foi ninguém mais ninguém menos que Ivete Sangalo, que logo encanou as duas e marcou um encontro secreto.

Ivete Sangalo fez amizade entre Crolina Dieckman e Preta Gil acontecer | Reprodução: Instagram

No encontro, as duas descobriram algo em comum: as duas haviam comprado rádio móveis, mas como o aparelho era novo no Brasil, não tinham com quem conversar. As conversas fizeram com que se tornassem amigas inseparáveis.

Lázaro Ramos e Wagner Moura

Os bainos se conheceram muito antes da fama. Lázaro e Wagner estudaram teatro em Salvador e foram juntos para o Rio de Janeiro. Na cidade maravilhosa, estrelaram a peça A Máquina nos anos 2000 e em 2005 fizeram amigos de infância no filme Cidade Baixa.

Artistas se conheceram em Salvador | Reprodução: Instagram

A amizade é tanta que Lázaro é padrinho de Bem, filho mais velho de Wagner Moura. Os dois atores também são próximos do ator Vladimir Brichta, que também no cenário teatral de Salvador.