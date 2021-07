Dia do Amigo: Ingrid Guimarães, Tatá Werneck e Danielle Winitis homenageiam Paulo Gustavo

O Dia do Amigo foi mais um dia de homenagem para Paulo Gustavo, que morreu no início de maio por conta de complicações da Covid-19. Famosos próximos do humorista aproveitaram a data para falar sobre ele. Danielle Winits, Tatá Werneck e Ingrid Guimarães publicaram vídeos e textos no Instagram.

“Hoje, dia do amigo, escolhi simbolizar todos os meus homenageando esse grande parceiro Paulo Gustavo! Sei que onde você estiver, amigo, estará comigo! Obrigada por ser uma luz em meio a escuridão para todos nós! Te amo para sempre! Feliz Dia do Amigo”, escreveu Danielle.

Para falar do amigo, a apresentadora Ingrid Guimarães postou uma foto de uma caveira mexicana. “No México, a caveira significa a própria vida, um símbolo de vitalidade que nunca deixará de existir. A caveira mexicana é estilizada com desenhos de flores como um símbolo de proteção e homenagem à vida. O dia dos mortos é comemorado com alegria, maquiagem, fantasia banquetes, músicas, pra celebrar os que se foram. A festa acontece no dia do aniversário do Paulo Gustavo e vai até dia 02 de novembro, por isso lembrei tanto dele nessa história e como é sua cara ser comemorado assim. No #DiaDoAmigo, que a gente reverencie com alegria os amigos que estão aqui e os que se foram. Um beijo colorido de flores pra todos!”, disse a atriz.