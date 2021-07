Dia do chocolate: aprenda a fazer o ‘bolo do diabo’ do Masterchef

Quem assistiu ao primeiro episódio da nova temporada do Masterchef deve ter ficado com água na boca. Na prova de eliminação, os participantes precisaram reproduzir uma receita clássica norte-americana: o ‘devil’s food cake’, ou ‘bolo do diabo’ em português. Ao contrário do nome, o bolo não tem nada de ruim e é feito com bastante chocolate.

O bolo é perfeito para comemorações e traz aquele gostinho de infância. Na cozinha dos chefs Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Erick Jacquin os cozinheiros amadores tiveram um pouco de dificuldade no preparo, mas eles também não tinham nenhuma dica na mão. Com a receita da Nestle, você conseguirá fazer o bolo do diabo sem dor de cabeça. Confira:

Devil’s Cake é feito em camadas sem economia de chocolate | Reprodução: Band

Massa:

– 400 g de ovos inteiros

– 250 ml de óleo de milho

– 100 g de açúcar mascavo

– 200 g de açúcar refinado

– 80 g de cacau em pó

– 250 g de farinha de trigo peneirada

– 260 ml de leite integral fervendo

– 5 g de bicarbonato de sódio

– 5 g de fermento em pó

– 8 g de extrato de baunilha

Recheio e cobertura:

500 g ganache meio amargo

70 g de creme de leite UHT

5 g de cacau em pó 100%

Em uma tigela misture bem os ovos, o açúcar, a baunilha e o cacau em pó, em seguida coloque o leite e misture mais um pouco. Por último misture com a farinha peneirada com o fermento e o bicarbonato, dispor em 3 aros 18 cm largura, assar em forno pré aquecido a 160°c por 40 minutos ou até o palito sair seco.

Recheio e cobertura: