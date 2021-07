Dia do Chocolate: confira três receitas maravilhosas com esse ingrediente apaixonante

No dia sete de julho é comemorado o Dia Mundial do Chocolate e nada melhor do que comemorar a data em grande estilo, não é mesmo? Confira abaixo três receitas maravilhosas, dadas pela Nestlé, que tem esse ingrediente milenar apaixonante como protagonista.

Pavê Bicolor de Bono Chocolate

Foto: Divulgação/Nestlé



Ingredientes

Creme Branco

1 Leite Condensado (lata ou caixinha) 395 g

1 medida (da lata ou caixinha) de Leite Líquido

3 gemas

2 colheres (sopa) de amido de milho

Merengue de Chocolate

3 claras

6 colheres (sopa) de açúcar

1 lata de Creme de Leite Extra

6 colheres (sopa) Chocolate em Pó 50% peneirado

Montagem

1 pacote de Biscoito BONO Chocolate



Modo de preparo

– Creme Branco

Em uma panela fora do fogo, misture bem o Leite condensado, o Leite, as gemas e o amido.

Leve ao fogo e misture bem, até obter um creme denso. Retire do fogo e reserve para esfriar.

– Merengue de Chocolate

Em outra panela, misture as claras e o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo vigorosamente sem parar, por cerca de 3 minutos, tirando a panela do fogo por alguns instantes a cada minuto, continuando a mexer, para não cozinhar.

Transfira para uma batedeira e bata por 5 minutos ou até dobrar de volume. Adicione o Creme de Leite e o Chocolate em Pó 50%, misturando bem, mas com cuidado para não perder a estrutura do creme. Reserve.



– Montagem

Pegue 1 pacote de Biscoito BONO e separe as duas partes.

Em um refratário quadrado (20 x 20 cm), espalhe o Creme Branco no fundo. Em seguida, coloque os Biscoitos Bono com o recheio virados para baixo, sobre o Creme. Cubra com o Merengue de Chocolate. Decore com o restante dos Biscoitos Bono inteiros e quebrado e leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Sirva em seguida.

Foto: Divulgação/Nestlé



Ingredientes

Massa

6 ovos

meia xícara (chá) de açúcar

3 colheres (sopa) de Chocolate em

meia xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

meia colher (chá) de bicarbonato de sódio

Mousse de Chocolate

1 caixinha de Creme de Leite

200 g de Cobertura de Chocolate Ao Leite

1 colher (chá) de gelatina em pó sem sabor

2 colheres (sopa) de água

3 claras

meia xícara (chá) de açúcar

Cobertura

1 caixinha de Creme de Leite

200 g de Cobertura de Chocolate Meio Amargo picada



Modo de preparo

– Massa

Em uma batedeira, bata os ovos, o açúcar e o Chocolate em Pó até obter uma massa fofa.

Desligue a batedeira e misture delicadamente a farinha de trigo, o fermento em pó e o bicarbonato.

Despeje a massa em uma forma redonda de aro removível (24 cm de diâmetro), untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos ou até que a massa fique levemente dourada.

Retire do forno, deixe esfriar e corte ao meio. Reserve.

– Mousse de Chocolate

Em um recipiente, coloque o Creme de Leite e leve ao fogo, em banho-maria, para aquecer.

Junte o Chocolate e mexa até ficar homogêneo. Reserve.

Em outro recipiente, dissolva a gelatina na água e leve ao banho-maria para derreter. Reserve.

Em uma panela, misture as claras e o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo vigorosamente sem parar, por cerca de 3 minutos, tirando a panela do fogo por alguns instantes a cada minuto, continuando a mexer, para não cozinhar.

Transfira para uma batedeira e bata por 5 minutos ou até dobrar de volume.

Misture delicadamente ao creme de Chocolate e adicione a gelatina.

– Cobertura

Em um recipiente, aqueça o Creme de Leite em banho-maria e misture o Chocolate picado.

Mexa até formar um creme homogêneo. Reserve.

– Montagem

Disponha uma das metades do bolo dentro da forma e cubra com a Mousse de Chocolate.

Coloque a outra metade do bolo, cubra com papel-alumínio e leve à geladeira por cerca de 6 horas.

Retire da geladeira, decore com a Cobertura e deixe na geladeira até o momento de servir.

Mousse de Chocolate ao Leite

Foto: Divulgação/Nestlé



Ingredientes

200 g de Cobertura de Chocolate ao Leite picado

1 Caixinha de Creme de Leite

150 g de chantilly

Modo de preparo

Em um recipiente refratário, coloque o Chocolate e leve ao microondas, em potência média, por 3 minutos para derreter.

Acrescente o Creme de Leite e misture até ficar homogêneo.

Adicione o chantilly e misture delicadamente.

Coloque em taças e leve à geladeira por cerca de 3 horas.