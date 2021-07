Dia do Rock: iBahia prepara playlist e convoca artistas baianos para falar sobre a data

Hoje é dia de Rock, bebê! Mais do que isso, o dia 13 de julho é o dia do Rock! Para celebrar esse gênero musical tão diverso e importante para a história da música, o iBahia preparou uma playlist com músicas de artistas da cena do rock baiano, como Pitty, Maglore, Vivendo do Ócio, entre outros. Para você ouvir onde e quando quiser!

Além disso, falamos com Luiz Caldas e Carlinhos Brown para entender um pouco melhor esse gênero tão importante que arrasta multidões ao redor do mundo.

“Esse estilo de música sempre esteve presente na minha vida, com meus irmãos escutando em casa. E logo mais a frente eu me deparei com o rock progressivo, que foi onde eu me encantei de vez. Fez com que eu me tornasse cada vez mais um admirador do estilo”, contou Luiz Caldas.

O cantor, inclusive, acabou de lançar “Águias e Urubus”, um CD em homenagem ao rock, com participação de Evandro Mesquita.