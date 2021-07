Dia dos Pais: dicas para economizar no presente

O Dia dos Pais é comemorado todo ano no segundo domingo de agosto. E com ele vem também as dúvidas de como tornar a data especial. Mesmo em época de crise e diante da inflação, é possível economizar no presente e agradar o seu pai.

Veja abaixo algumas dicas especiais para economizar no presente e mesmo assim fazer o dia único.

Dicas para economizar no presente do Dia dos Pais

Sem mais delongas veja as dicas abaixo. Economize e de quebra faça o Dia dos Pais singular.

1) Junte em irmãos e compre um único presente

Ao invés do seu pai receber várias lembrancinhas, uma opção é juntar todos os irmãos e comprar um único presente. Mesmo que continue sendo um item simples, poderá ser melhor do que se fosse pago só por você.

Neste caso todos saem ganhando. A economia será possível, sem deixar de lado fazer um agradado para o seu pai.

Essa dica é para você que não é filho único obviamente. Neste caso, uma opção é investir mesmo em presentes mais simples.

2) Pense em presentes simbólicos

Para além do dinheiro, presentes simbólicos e quem demostrem que você conhece o seu pai pode ser importante.

O valor do presente não está só no dinheiro, mas sim no quanto você agradá-lo ou surpreendê-lo.

Ele torce para algum time? Faz alguma coleção? Gosta de determinada bebida alcóolica? É cinéfilo? Gosta de qual tipo de música? Todas essas perguntas podem ser importantes na hora de escolher o presente.

3) Aposte num momento especial

Uma opção é fazer um almoço ou jantar especial. Ou quem sabe surpreender o seu pai com o café na cama?

É possível preparar comidas de acordo com o seu orçamento ou até comprá-las prontas – caso cozinhar não seja o seu forte.

No caso do café da manhã, o mais prático, é possível servir um café com leite, pão com frios e uma sobremesa, por exemplo?

Lembre-se de personalizar tudo de acordo com o gosto do seu pai. Um filme visto em família também pode ser uma boa opção.

4) Se planeje com antecedência

Como economizar com o presente do Dia dos Pais passa também pelo planejamento. Se você decidir antes o que vai fazer ou comprar pode decidir os seus gastos com mais calma.

Pensar com mais tempo, poderá te dar mais clareza para escolher e também comparar opções e preços.

Também é possível procurar promoções, mas cuidado para não cair em golpes de marketing. Por isso, antes de comprar algo, compare os preços entre os concorrentes.

Gostou do nosso artigo? Comente e indique para os amigos.