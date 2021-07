Dica para o jantar: aprenda a fazer suflê de queijo

Ainda está procurando o que fazer para o jantar? Uma sugestão é preparar um delicioso suflê de queijo. A receita, que rende cerca de seis porções, foi indicada pela Nestlé. Confira abaixo o modo de preparo.

Ingredientes:



2 e meia colheres (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de Leite Líquido NINHO® Forti+ Integral

4 ovos

1 lata de NESTLÉ® Creme de Leite

1 colher (chá) de sal

1 pitada de pimenta-do-reino

1 pitada de noz-moscada

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

1 xícara (chá) de queijo prato ralado



Modo de preparo:



Aqueça a manteiga e junte a farinha de trigo até dourar. Depois adicione o leite ninho sem parar de mexer. Acrescente as gemas batidas com o NESTLÉ Creme de Leite , o sal, a pimenta-do-reino, a noz-moscada e os queijos. Deixe esfriar. Em seguida, bata as claras de neve em uma batedeira e incorpore paulatinamente à mistura de queijo.

Coloque a mistura em uma forma de suflê untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo e coloque forno médio preaquecido, por cerca de 30 minutos ou até que esteja dourado e firme. Bom apetite!