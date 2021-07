A violência contra a mulher infelizmente ainda é um tema a ser discutido na sociedade nos quatro cantos do mundo.

Nas últimas décadas, a luta por igualdade, respeito, integridade e os direitos das mulheres tem se intensificado e tem sido árdua.

Aqui no Brasil, a Lei Maria da Penha (11.340/2006), completará 15 anos no próximo dia 7 de agosto, e tem ajudado milhares de mulheres que sofrem violência doméstica, garantindo sua segurança.

a violência contra a mulher surge em diversas formas, como abuso psicológico, agressão corporal ou sexual.

Além disso, o tema poderá aparecer em diversos vestibulares, no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e concursos no caderno de atualidades. Por isso, selecionamos várias dicas de filmes que podem ajudar você a entender melhor esse problema.

Dicas de filmes para refletir a violência contra a mulher

Veja abaixo diversas dicas de filmes para refletir sobre a violência contra a mulher.

Vidas partidas

O filme conta a história de Graça e Raul, um casal que se apaixona perdidamente um pelo outro.

Logo eles se casam e têm duas filhas, no entanto, com o passar dos anos, Raul se torna agressivo e possessivo com a esposa, resultando em atos violentos contra Graça frequentemente.

O renascimento do parto

O filme aborda a realidade médica e a violência obstétrica através de relatos de mães e de especialistas que contam suas experiências e questionam a ordem médica na realização do parto.

O longa demonstra que o número de cesarianas e partos com intervenções traumáticas é muito alto para o nível recomendado.

O Quarto de Jack

O filme conta a história de Joy e seu filho Jack, que vivem isolados em um quarto. O único contato visual que eles têm é a visita do “Velho Nick” que os mantém em cativeiro.

O velho abusa psicologicamente de ambos e sexualmente de Joy. Contudo, a mãe de Jack faz o possível para tornar a vida no local suportável, até que eles resolvem elaborar um plano de fuga e voltar para a realidade.

Anjos do Sol

O filme conta a história de Maria, uma jovem de 12 anos, que mora na região nordeste do Brasil e acaba sendo vendida pelo seu pai a um cafetão.

Depois de ser comprada em um leilão de meninas virgens, Maria é enviada para um prostíbulo perto de um garimpo na região da floresta amazônica.

Ao longo de meses ela sofre abusos, contudo, ela consegue fugir e por meio de caronas ela chega até o Rio de Janeiro. No entanto, a prostituição volta a aparecer em sua vida.

