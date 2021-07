A Revolução dos Cravos foi um marco na história de Portugal, sendo responsável por derrubar o regime ditatorial de António de Oliveira Salazar, na década de 70, conhecido também como Salazarismo.

A Revolução dos Cravos colocou fim a 41 anos de ditadura salazarista e promoveu a volta da democracia em solo português, assim como o reconhecimento da independência de várias colônias portuguesas na África, veja abaixo:

Guiné-Bissau, em 9 de setembro de 1974;

Moçambique, em 25 de junho de 1975;

Cabo-Verde, em 5 de julho de 1975;

São Tomé e Príncipe, em 12 de julho de 1975;

Angola, em 11 de novembro de 1975.

Para entender mais sobre a luta, selecionamos alguns filmes que abordam a Revolução dos Cravos e contam como de fato ocorreu o levante e o fim da ditadura salazarista em Portugal.

Além disso, estudar por filmes e documentários se tornou uma maneira alternativa na preparação para o Enem e demais vestibulares. Por isso acompanhe o artigo e fique por dentro das dicas.

3 Dicas de filmes sobre a Revolução dos Cravos

Veja abaixo três dicas de filmes sobre a Revolução dos Cravos!

Portugal 74-75 – O Retrato do 25 de Abril

O documentário busca abordar os principais acontecimentos que marcaram a história portuguesa na década de 1970.

Em síntese, dentre os assuntos abordados, estão a decadência do regime Marcelista, a Revolução de 25 de Abril de 1974, o período do Processo Revolucionário em Curso (PREC) e o fracasso do Golpe de 75.

A obra conta com imagens de arquivos, assim como depoimentos de pessoas que presenciaram os acontecimentos na época da Revolução dos Cravos.

Torre Bela

A herança da Torre Bela, que pertencia a família real de Bragança, foi ocupada em abril de 1975, mais tarde acabou sendo criada uma cooperativa.

O acontecimento foi demonstrado por meio do filme “Torre Bela”, sendo considerado um dos principais símbolos da Revolução Portuguesa.

Deus, Pátria, Autoridade

O filme busca demonstrar os alicerces do regime autoritário de Salazar ao longo de quatro décadas até o dia 25 de abril de 1974.

O longa mostra como funcionava a sociedade de Portugal durante os anos do Salazarismo, a ideologia do regime autoritário, o apoio da Igreja, assim como toda repressão e conflitos até o surgimento da Revolução dos Cravos.

E então, gostou das dicas? Não deixe de ler também – História: Características do Salazarismo em Portugal.