Dicas para a elaboração do seu currículo 

Elaboração assertiva do seu currículo

A maneira como o currículo do candidato é elaborado pode ser um diferencial para a sua carreira profissional. Dessa forma, é possível que direcione a sua carreira de forma assertiva e objetiva.

Sendo assim, é fundamental que inclua as informações de forma sucinta e objetiva para que receba um convite para uma entrevista de emprego.

Dados pessoais

A maneira como você informa os seus dados pessoais é primordial para que você aumente as suas chances de receber um contato. Sendo assim, certifique-se de que o endereço de e-mail não contenha palavras pejorativas, nem apelidos.

Objetivo – simples e direto

O seu objetivo no currículo deve ser inserido de forma simplificada. Sendo assim, você deve colocar o nome do cargo, seguido da área de atuação. Por exemplo: analista de marketing, assistente de relacionamento, gerente de Recursos Humanos etc.

Lembre-se de que todos os dados serão explorados em uma entrevista de emprego. Por isso, o currículo deve conter as informações principais da sua carreira.

A descrição da sua experiência profissional

A descrição da sua experiência profissional é um dos pontos principais do seu currículo. Por isso, é importante que você coloque o período de atuação em cada empresa e, de forma sucinta, descreva suas atividades.

Sendo assim, ressalte seus resultados positivos, implementações, competências e habilidades. Uma vez que o currículo será a base da entrevista, é importante que você direcione essa descrição para seus pontos principais e relevantes.

A sua carreira acadêmica

A sua carreira acadêmica deve considerar dados importantes, como o nome da instituição, o nome do curso e as datas de início e término. No entanto, caso você seja um estudante, deve informar a modalidade de ensino, ou seja, informe se estuda de maneira presencial ou online, bem como, a previsão de término do curso atual.

Resumo de currículo

O resumo do currículo é uma opção para o candidato. No entanto, caso você decida inserir um resumo no seu currículo, faça algum tipo de relação entre as informações do seu resumo e suas atividades descritas.

Competência e habilidade no resumo de currículo

Principalmente no que diz respeito a sua competência e habilidade. Dessa forma, o seu currículo terá pontos importantes para a análise do selecionador. Por isso, essa relação poderá aumentar suas chances de sucesso para que seja direcionado para a entrevista de emprego.

Por isso, a elaboração do seu currículo é um diferencial para que alcance seus objetivos profissionais.