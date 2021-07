Dicas para lidar com a ansiedade na entrevista de emprego

Dicas para que o candidato se direcione assertivamente durante a entrevista de emprego

O direcionamento de um candidato durante a entrevista de emprego pode ser um diferencial no resultado do processo seletivo. Principalmente, porque é possível direcionar a sua carreira através do seu posicionamento.

No entanto, muitos candidatos ficam aquém do seu potencial, pois se deixam dominar pelo nervosismo do momento, já que para muitas pessoas a pressão de estar sob avaliação é exaustiva.

Como lidar com a ansiedade causada pela avaliação?

No entanto, é necessário saber lidar com essa ansiedade para que não fique aquém do seu potencial e consiga se colocar assertivamente, de maneira que ocupe vagas que sejam de seu interesse profissional. Sendo assim, veja algumas dicas e adapte-as à sua realidade, personalidade e objetivo.

Trabalhe a sua respiração

Parece aleatório, mas o fato de você trabalhar a sua respiração pode modificar o seu comportamento, te ajudar a raciocinar melhor e diminuir o nervosismo.

Sendo assim, procure chegar no local da entrevista de emprego com alguns minutos de antecedência, respire profundamente para que consiga controlar o seu tom de voz e construir a sua narrativa de maneira direcionada.

Você Pode Gostar Também:

Inclusive, trabalhar a sua respiração pode até evitar que você gagueje ou se esqueça de fatos relevantes na entrevista. Já que o nervosismo é a causa de muitas falhas durante a narrativa de um candidato.

Conheça a cultura da empresa

A cultura da empresa pode te ajudar por diversas vertentes, uma vez que quanto mais conhecimento você obtiver sobre a missão, visão e valores da organização, mais direcionadas serão as suas respostas.

Qual é a vestimenta mais adequada para a entrevista de emprego?

Além disso, conhecer a cultura da empresa pode te ajudar em outros aspectos. Por exemplo, é possível que você verifique a melhor maneira de se vestir. Já que poderá adequar a sua vestimenta de acordo com a formalidade ou com a casualidade da empresa.

A sua postura corporal

O seu comportamento durante uma entrevista de emprego transmite uma mensagem. Por isso, atente-se a sua postura corporal, evite cruzar braços e pernas e evite gesticular excessivamente, bem como, evite colocar objetos em seu colo.

Certamente, esses pequenos cuidados poderão direcionar a sua entrevista de emprego de maneira orgânica. Dessa forma, você não apenas transmite uma maior autoconfiança, como realmente irá se sentir mais autoconfiante, e isso pode fazer toda a diferença no resultado final de um processo seletivo.