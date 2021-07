Dicas para não cair em golpes financeiros

Alguns cuidados podem te ajudar a não cair em golpes financeiros – veja alguns pontos relevantes!

São muitos os golpes que ocorrem (e que surgem) diariamente no Brasil. Por isso, alguns cuidados podem evitar o vazamento de seus dados, ou o fácil acesso a eles. Por isso, trouxemos algumas dicas para diminuir os riscos de cair em fraudes e golpes financeiros.

Links suspeitos

Links falsos te direcionam para sites falsos, que muitas vezes, é idêntico ao original. Por isso, muitas pessoas acabam clicando em links recebidos por SMS, e-mail ou outros canais, como o WhatsApp. Muitas vezes esses links oferecem promoções incríveis ou solicitam atualizações de dados.

Sites que você não conhece

Procure por um cadeado na barra de endereço no alto da página ao acessar algum site. Bem como, verifique se no endereço do site o HTTP tem a letra S. Estes pontos não garantem a confiabilidade de um site, mas aumentam as chances de que esteja acessando um site confiável.

Não confirme seus dados por qualquer meio

São muitos os golpes em nome de bancos, empresas, seguradoras e até mesmo pelo governo para fazer cobranças falsas ou atualizar cadastros. Por isso, não confirme dados importantes, e não acredite em facilidades fora do comum.

O golpe do portador

Por exemplo, um golpe muito aplicado é o envio de um portador em nome da empresa para buscar o cartão de crédito do cliente, alegando atualizações.

Nenhum banco envia pessoas para a sua casa, muito menos solicita a sua senha por nenhum canal.

Entre em contato com a instituição financeira pelos canais oficiais

Além disso, eles podem confirmar os seus dados por meio de vazamento de dados pessoais, por isso, não acredite nas informações, ainda que a pessoa saiba seu RG, CPF ou nome completo.

Caso tenha dúvidas, entre em contato com a instituição financeira. Bem como, não confirme dados por e-mail, SMS ou outros meios de contato.

Clonagem de aplicativo

Em hipótese alguma confirme algum número que chegou no seu WhatsApp. Os golpistas usam esse artifício para clonar o seu aplicativo e começar a pedir dinheiro para seus contatos, este é um dos golpes que mais ocorrem utilizando o Pix.

Verifique se o boleto recebido por e-mail é verdadeiro

Ao receber boletos por e-mail, sempre fique atento se aquele documento é verdadeiro. Caso tenha dúvidas, entre em contato com o emissor original do boleto, nunca contate o telefone que vem no e-mail, pois pode fazer parte do golpe.