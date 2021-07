dinheiro cai na mesma hora? Entenda

Em meio à pandemia, a procura pelas linhas de crédito dentro do mercado financeiro cresceu exponencialmente. Assim, essa procura acabou motivando várias instituições a abrirem as opções para se contratar produtos afins. E quem embarcou nessa são os bancos considerados tradicionais, bem como os bancos considerados modernos, os digitais. Com isso, muitas dúvidas surgem em torno dessa questão. Por exemplo: o empréstimo no Nubank é seguro? O dinheiro cai na mesma hora?

Um pouco sobre o Nubank

Antes de falar sobre o empréstimo no Nubank, vamos comentar um pouco sobre a fintech roxinha. Fundada no ano de 2013, teve um rápido crescimento neste vasto mercado. O banco digital já possui uma marca consolidada entre as grandes instituições financeiras brasileiras, oferecendo produtos e serviços de uma forma desburocratizada.

Essa operação do Nubank, além disso, impulsionou diversos bancos considerados tradicionais a entrarem também nesse novo mercado. Agora, oferecem produtos direcionados para clientes que buscam por contas digitais.

Estando em destaque dentro do mercado, a instituição financeira do cartão roxo oferta serviços dos mais variados para seus usuários, e as linhas do crédito pessoal estão entre os principais deles. Esclareceremos mais informações sobre o produto financeiro abaixo.

Empréstimo no Nubank: veja se o dinheiro cai ou não na mesma hora na conta do cliente

As linhas do empréstimo pessoal no Nubank se iniciaram aberta no ano de 2019. Desde então, a fintech está disponibilizando crédito para os clientes.

Você Pode Gostar Também:

Primeiramente, a opção do crédito pessoal desse roxinho só pode ter a contratação feita após passar por uma análise do perfil financeiro, garantindo o limite pré-aprovado. Então, caso pertença ao grupo de usuários que têm acesso ao produto, existe a possibilidade de realizar uma simulação do contrato.

Ademais, isso é feito através do aplicativo da instituição. Basta buscar pela opção de “empréstimo” e utilizar o simulador que se encontra nela.

Na simulação, os usuários do Nubank têm a opção da escolha da quantia em dinheiro que desejam pagar por mês. É possível também escolher o prazo de pagamento em meses para quitar o pagamento desse crédito pessoal, bem como definir uma data para o primeiro pagamento – dentro de algumas opções oferecidas. A taxa de juros é demonstrada e explicada durante a simulação.

Após conferir as informações e firmar a contratação do empréstimo, o dinheiro é transferido diretamente para a conta do banco de forma automática. Ademais, o prazo para o valor cair na conta é de, no mínimo, 24 horas, ou mais.

Uma vez que deposita-se na sua conta o empréstimo no Nubank, o dinheiro tem condições de usabilidade da maneira que bem entender. Os clientes podem utilizar por meio do banco, fazendo a transferência para outras contas, ou mesmo sacando o valor.