Direcione suas metas pessoais através de um planejamento financeiro

A definição de metas e o seu planejamento financeiro pessoal

O seu planejamento financeiro pessoal requer que você defina suas metas pessoais, bem como, analise os seus hábitos de consumo. Por isso, é importante iniciar o seu planejamento financeiro neste momento, independentemente de sua situação atual.

Obviamente que um orçamento doméstico negativo requer ajustes. Todavia, é necessário que uma pessoa faça um planejamento financeiro, ainda que ela esteja numa situação negativa.

Tenha clareza sobre a sua situação

Isso porque muitas pessoas alegam que precisam de mais dinheiro para que possam planejar. No entanto, a ausência do planejamento faz com que esse dinheiro, quando surgir, não seja eficiente. Sendo assim, o planejamento é um direcionamento do seu orçamento e pode ser feito em uma situação financeira positiva ou não.

Primeiramente, você deve ter clareza sobre a sua situação. Para isso, você deve realizar um mapeamento dessa situação atual. Sendo assim, separe os seus gastos fixos e os seus gastos variáveis.

Evite criar um fluxo negativo de novo endividamento ao tentar pagar suas dívidas

Você Pode Gostar Também:

Além disso, é importante que você verifique suas dívidas para que possa negociá-las. No entanto, caso você possua muitas dívidas em diferentes empresas, faça acordos de uma parte delas, para que faça acordos da outra parte posteriormente. Assim, você evita criar um fluxo negativo de novo endividamento ao tentar pagar suas dívidas.

Ademais, dentro de um planejamento financeiro pessoal é fundamental que você analise os seus hábitos. Sendo assim, dentro da sua rotina, verifique o que você acredita que pode modificar.

Faça trocas inteligentes

Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito tarifado por um cartão de crédito sem anuidade e direcionar o valor que seria da tarifa para uma poupança, ainda que você acredite que não será resolutivo porque o valor é muito baixo. Pois, quando você foca no seu hábito, essas mudanças fazem mais sentido.

Posteriormente, conforme suas finanças melhorarem, você poderá adicionar valores fixos para essa finalidade. No entanto, caso no início do seu planejamento não seja possível direcionar um valor fixo, você deve direcionar todos os valores economizados para a poupança.

Mudar hábitos requer disciplina e pode ocorrer de forma não linear

Dessa forma, naturalmente você irá questionar o seu comportamento de compra. Por isso, o planejamento é uma maneira de direcionar as suas metas pessoais, ainda que seja algo perceptível apenas em longo prazo. É importante que você tenha paciência com seu processo, pois mudar hábitos requer disciplina e pode ocorrer de forma não linear.