Diversifique seus investimentos para ir além da poupança

Saiba Como Diversificar Investimentos

A poupança sempre foi tida como segura, sendo uma opção de investimento frequente no Brasil. No entanto, outras opções para investir o seu dinheiro se tornaram populares nos últimos tempos. Sendo assim, é grande o número de pessoas que resolveram “sair da poupança” e direcionar valores para outras opções de investimentos.

No entanto, para que você direcione valores de maneira assertiva, é necessário que se atente a alguns pontos no que diz respeito ao mercado de investimentos.

Busque conhecimento

É importante aprofundar o seu conhecimento no que diz respeito às opções que vão além da poupança, para que possa investir valores de maneira segura.

Por isso, quanto mais você buscar por informações de fontes confiáveis, mais esclarecidas serão as suas dúvidas de forma orgânica. Assim sendo, busque por conteúdos produzidos por especialistas no assunto, como é o caso do Gustavo Cerbasi, que é mestre em finanças e produz conteúdos diversos para popularizar o mercado financeiro para leigos.

Comece aos poucos

Você não precisa retirar todo o seu dinheiro da poupança e direcionar para uma outra opção de investimento.

Há várias opções disponíveis no mercado que permitem que você invista valores baixos. Sendo assim, você pode direcionar valores baixos para que você entenda o comportamento daquela opção de investimento.

Você Pode Gostar Também:

Assim, sendo, conforme você adquire experiência e segurança, pode direcionar valores mais elevados. Por exemplo, o Tesouro Direto permite que você invista a partir de R$ 30. Por isso, não aposte um valor muito alto de uma vez, procure entender o processo primeiro.

Aceite (e entenda) a volatilidade do mercado

O mercado financeiro é volátil e, portanto, os investimentos englobam correr riscos. Sendo assim, é importante que você aceite os riscos para investir.

No entanto, aceitar os riscos não significa que você deva investir na primeira opção que lhe for apresentada. Sendo assim, quanto mais você entender as opções e as suas variedades, mais direcionados serão seus investimentos futuros.

Comece pelos investimentos de renda fixa

Os investimentos de renda fixa te dão uma certeza quanto ao percentual final no resgate dos investimentos, desde que você respeite a data contratada.

Sendo assim, essa é uma boa maneira de iniciar no mundo dos investimentos. Uma vez que os produtos que geram maior rentabilidade são os investimentos variáveis.

Por conseguinte, os riscos são maiores, tanto para os ganhos, como para as perdas. Sendo assim, é importante que conheça todas as opções antes de apostar. Além disso, você pode manter a sua poupança para uma finalidade, ao passo que vai diversificando seus investimentos para outros objetivos.