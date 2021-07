Dívida de pensão: ator André Gonçalves tem bens penhorados pela justiça, diz colunista

O ator André Gonçalves estaria com problemas na justiça por causa de dívidas de pensão alimentícia. Segundo informações do colunista Leo Dias, os bens do artista teriam sido penhorados pela justiça por causa do valor devido acima de R$ 350 mil.

As pensões de R$ 4,5 mil por mês deveriam ter sido pagas para a filha Valentina Benini, de 18 anos, fruto do casamento com a atriz e jornalista Cynthia Benini. Segundo informações, até 2017 o valor era debitado do contra-cheque de Gonçalves na Globo, porém entre julho de 2017 e outubro de 2019 ele não pagou o valor.

A dívida acumulada chegou R$ 11a 2.044,33 e, com os juros acumulados, o ator passou a dever R$ 352.579,01. Por causa da dívida, a justiça penhorou os bens do ator, dentre eles um carro e uma moto no nome dele. Além disso, a conta do artista chegou a ser bloqueada, mas foi encontrado apenas um valor de R$ 18.

André ainda alega que o carro penhorado, do modelo Kia Picanto, foi vendido há anos, mas não comprovou afirmação com documentos. Sobre a moto, do modelo Honda PCX, o ator passou o endereço para que ela seja recolhida. Modelo vale cerca de R$ 10 mil.