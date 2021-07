Divulgado cronograma da Feira da Agricultura Familiar em Penedo para o mês de julho

Decom PMP

A Feira da Agricultura Familiar se tornou uma realidade de sucesso em Penedo, sendo aprimorada durante a gestão Crescendo com Seu Povo.

Essa é um ação da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrário (SEMADA), da Prefeitura de Penedo, que proporciona aos consumidores penedenses alimentos sem agrotóxico, além de garantir a geração de emprego e renda no município.

Veja mais:

Agricultores de Penedo recebem sementes na sede da Semada

SEMADA Penedo orienta agricultores familiares sobre produção e comercialização

Com isso, a SEMADA divulga o cronograma da Feira da Agricultura Familiar durante o mês de julho, sempre realizada nos horários das 16h às 20h, onde ocorrerão quatro feiras mensais, as quartas-feiras.

Nos dias 07 e 21 de julho, o evento ocorrerá na Praça Cesário Procópio dos Mártires, localizada no Conjunto José Moraes, antiga COHAB, bairro Dom Constantino.

Já durante os dia 14 e 28 de julho, a ação que mudou a vida do agricultor penedense, será realizada na Praça do Bairro de Santa Luzia.

Orientação Técnica

A equipe técnica da Secretaria de Abastecimento e Desenvolvimento Agrário orienta os agricultores penedenses sobre a formalização de negócios e também sobre a forma correta de realizar o plantio de frutas, legumes e verduras.

Com isso, os produtores se tornaram fornecedores e comerciantes, ganhando em produtividade e lucro.

Essa ação mudou a realidade do homem do campo penedense, que anteriormente vendiam sua produção para os denominados ‘atravessadores’, pessoas oriundas de outros municípios que buscavam adquirir a produção a preço abaixo do valor de mercado.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP