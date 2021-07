DJ Ivis tem a cabeça raspada ao dar entrada em presídio de segurança máxima

Após a Justiça negar pedido de habeas corpus, ele foi transferido para Unidade Prisional do Ceará; veja



A Justiça negou o pedido de habeas corpus perpetrado por DJ Ivis e ele seguirá preso.

Segundo informações do G1, ele já foi transferido para a Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes, em Aquiraz, no Ceará. Como é de praxe, ele teve o cabelo raspado e foi fotografado.

Preso desde a última quarta-feira, ele deverá seguir atrás das grades por tempo indeterminado.

A estudante Pâmella Holanda, que filmou as agressões realizadas pelo então marido, contou no Fantástico deste domingo (18) que os episódios eram recorrentes.

Ela relatou que a primeira agressão aconteceu durante a gravidez. “Eu estava grávida de cinco para seis meses. Me segurou pelo pescoço e foi me arrastando do corredor até o sofá”, afirmou ela.

A situação mais grave aconteceu no início de julho quando ela decidiu denunciar.

“Desci umas 10h, quase 11h para poder fazer o leite dela e já começou a discutir. A funcionária dele também estava na hora na cozinha. Foi na hora que ele pegou uma faca na gaveta da cozinha. A funcionária dele foi e segurou braço dele”, disse.

Fonte: Revista Contigo