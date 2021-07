Dois homens são presos por transportar mais de 500 pássaros silvestres em trecho da BR-101

Agentes encontraram 200 canários da terra, 300 papa-capins e cabloquinhos, três concrizes e dois galos-de-campina

Dois homens foram presos, na madrugada deste sábado (17), por transportar 505 pássaros silvestres em 10 gaiolas, em um trecho da BR-101, localizado no município de São Sebastião, no interior de Alagoas.

Segundo informações da Polícia Rodoviária de Alagoas (PRF), a dupla conduzia um carro – modelo Chevrolet/prisma branco – na via, quando avistou a fiscalização e tentou fugir, utilizando a contramão. Com isso, os policiais iniciaram uma perseguição e abordaram os indivíduos após dois quilômetros.

As aves foram localizadas após vistoria no automóvel. Os agentes encontraram 200 canários da terra, 300 papa-capins e cabloquinhos, três concrizes e dois galos-de-campina, dos quais alguns já estavam mortos devido às más condições do transporte.

Após o flagrante, a dupla foi encaminhada à polícia judiciária em São Miguel.

Com informações da PRF