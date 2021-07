Dois são presos após colocarem em circulação cédulas falsas no interior de AL

Eles eram de Coruripe e aplicavam o golpe em São Miguel dos Campos

MACEIÓ/AL – A Polícia Federal em Alagoas recebeu da Primeira Companhia Independente da Polícia Militar de Alagoas, nas primeiras horas da noite de sábado, 03/07, dois homens suspeitos de colocar em circulação moedas falsas no Interior do Estado.

Na tarde de ontem, policiais militares da 1a Cia Independente da PMAL receberam ligação da Central de Ocorrências da Polícia Militar (COPON) informando que ocupantes de um veículo FOX, cor prata, estariam utilizando notas falsas em compras nos estabelecimentos comerciais de São Miguel dos Campos/AL.

Em razão do alerta do COPON, passaram a fazer rondas até que localizaram o veículo com as características da denúncia, em via principal da cidade de São Miguel dos Campos/AL, em frente ao Estádio Ferreirão.

O veículo foi abordado e foi dada ordem para que seus ocupantes desembarcassem, mas eles ainda demoraram um pouco para descer. Uma movimentação estranha dentro do veículo foi percebida, pois os ocupantes pareciam estar tentando ocultar objetos.

Durante a abordagem, os ocupantes alegaram que eram de Coruripe/AL e que estavam apenas fazendo compras em São Miguel dos Campos/AL.

A equipe policial os questionou acerca do motivo de terem se deslocado cem quilômetros para fazer compras naquela cidade, podendo fazer isso em Coruripe ou até mesmo em Jequiá da Praia/AL e, nesse momento, os abordados apresentaram, visivelmente, certo nervosismo.

Diante das fundadas suspeitas, a equipe procedeu à revista pessoal em um dos ocupantes do veículo, quando localizaram dez notas de cem reais em sua posse. Assim, acreditaram estar diante de indícios de falsidade nas notas encontradas.

Após constatado pelos policias que as dez notas apresentavam indícios de falsidade, o abordado passou a confessar que teria adquirido vinte e quatro notas falsas pelo valor de R$ 400,00, na cidade de Coruripe/AL.

Em minuciosa busca no interior do veículo, os policiais localizaram mais cédulas falsas em diversos locais como porta luvas, no interior do banco dianteiro, dentro de uma bolsa e dentro de um livro na mala, no total de trinta e duas (32) cédulas falsas de cem reais.

Por se tratar de um crime contra a moeda nacional, os suspeitos e o

material arrecadado foram encaminhados até a Sede da Polícia Federal em Alagoas para as providências de lavratura do flagrante delito.

Os suspeitos vão responder pelo crime de moeda falsa, previsto no art. 289, cuja a pena é de reclusão de três a 12 anos e multa. Serão encaminhados ao Sistema Prisional do Estado, após serem submetidos a exame de corpo de delito, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A relevância de trabalhos desta natureza evita a circulação de cédulas falsas no mercado da região e possibilita a identificação de falsificadores e/ou financiadores, além de evitar impacto negativo ao sistema monetário brasileiro e à economia nacional, pois a circulação de cédulas falsas, além de prejudicar o comércio, tem impacto no aumento da inflação.

Comunicação Social da PF em

Alagoas