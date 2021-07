Dona Dea Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, vai gravar CD

“Tarde deliciosa com essas duas que amo tanto! Paulo Gustavo amava colocar Dea Lúcia pra cantar. Ele sempre foi fã demais dela. Hoje, Ju, eu e @mpiassarollo nos emocionamos vendo ela cantar. Vamos fazer um CD com a Dea! Para celebrar vida e arte. Para celebrar a amizade. Para lembrar do Paulo e de todo amor que ele nos deixou de legado!”, escreveu.

Zé Ricardo é do grupo de amigos de Paulo Gustavo e ficou bastante abalado com a morte do ator. Em seu Instagram, cantor coleciona diversos momentos divertidos com o humorista vítima da covid-19.