Donuts do ‘MasterChef’: aprenda a fazer a rosquinha famosa nos Estados Unidos

Na prova de eliminação desta quarta-feira (21) no MasterChef Brasil, os participantes tiveram que fazer um doce típico dos Estados Unidos: donuts. O desafio foi grande para muitos, que nunca tinham feito a receita antes. Quer testar suas habilidades na cozinha e saber como você se sairia nessa prova?

Confira a receita da massa e você pode confeitar e cobrir com o que preferir. Pode ser chocolate, brigadeiro, açúcar com canela e por aí vai.

Em uma batedeira, despeje o trigo, açúcar, água, leite, as gema, o fermento e bate tudo por, aproximadamente, 10 minutos;

Na sequência, com a massa homogênea acrescente a manteiga e o sal. Volte a bater até que a massa fique novamente homogênea (o ponto ideal é aquele que você pode abri-la sem rasgar);

Corte as rosquinhas usando 2 copos de tamanhos diferentes, um para dar a medida do donuts e outro para fazer o “furinho” que fica no meio da rosca;