Dony De Nuccio é vítima de golpe de falsidade ideológica na internet e faz alerta

Dony De Nuccio usou o perfil nas redes sociais para alertar os seguidores acerca de um golpe envolvendo seu nome na internet. Segundo o apresentador, criminosos estão usando sua foto para extorquir dinheiro de pessoas em diversas regiões do mundo.

“Todo santo dia recebo no mínimo 3 directs/dms de pessoas dizendo que ‘minhas fotos estão sendo usadas’, ‘estão tentando aplicar golpes’, que estão falando comigo em sites de relacionamento, WhatsApp, etc”, alertou o famoso, compartilhando fotos de alguns perfis fakes.

Após uma investigação, o contratado do SBT descobriu que sua identidade está sendo utilizado no Vietña, Tailândia, Holanda, Indonésia, entre outros países. Inclusive, até o pai dele foi vítima dos farsantes, que pediram um depósito de R$15 mil.

Recentemente, Dony até deu entrevista sobre o ocorrido para um canal alemão. “No Brasil pegam foto do Instagram, botam em número aleatório do WhatAspp e saem disparando por aí dizendo que eu ‘mudei de número’, puxando conversa mole, papinho de que quero ‘relacionamento’, até, óbvio, chegar a hora em que pedem dinheiro com qualquer desculpa esfarrapada”, disse, na ocasião.

E complementou: “Gente, pelo amor de Deus, vamos ser espertos. Eu nunca vou puxar papo com quem eu não conheço no WhatsApp, e nunca vou pedir dinheiro. Eu não estou em qualquer site ou plataforma de relacionamento, carente, nem coisa do tipo. Eu não mudei de número de celular, eu não tenho outra conta de Instagram. Nunca caia nesse papinho mole pra boi dormir!”.