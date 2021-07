Dotz recruta profissionais para preenchimento de mais de 300 vagas

A Dotz está recrutando profissionais para preenchimento de mais de 300 vagas de empego. As contratações visam suportar o crescimento da empresa de tecnologia, que é pioneira no mercado de fidelidade de clientes. Após estrear no pregão da B3 no final de maio, a ideia é dobrar o tamanho da equipe ainda este ano e ir além do programa de fidelidade que já tem mais de 48 milhões de clientes cadastrados em todo o país.

De acordo com a empresa, o objetivo agora é se tornar uma das maiores plataformas de engajamento de clientes do país e, para isso, é fundamental ter pessoas que compartilhem dos mesmos valores.

Atualmente, há chances para atuação presencial, em São Paulo, e remota. Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se as de analisa de analytics, analista de back-office, analista de treinamento, branding analyst, business architect, coordenador de branding e comunicação, coordenador de treinamento, team leader, analista de negócios, executivo de parcerias, analista de departamento pessoal, analista de UX, design OPS, UX researcher, analista de NPS e qualidade, coordenador de NPS e qualidade, outsourcing coordinator, analista de marketing, especialista de marketing, group creativity manager, group marketing analyst, growth analyst, growth manager, marketing manager, especialista planner, analista de planejamento financeiro, especialista de planejamento, especialista de planejamento e performance, analista de produto, analista de marketing e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a vaga desejada. Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a um pacote de benefícios, que inclui Home-Office, Remuneração anual variável (PLR), Cartão de benefícios flexível e Programa de Valorização ao Funcionário – Render Mais.

Como se candidatar às vagas

Os interessados em concorrer a uma das vagas deverão acessar a página de vagas da empresa para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo. Não há um prazo final para as inscrições, que ficarão disponíveis até o preenchimento das oportunidades.

