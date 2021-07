Douglas, Paulinho e Rayssa: atletas fogem do ‘padrão’ e viram ‘xodós’ dos brasileiros

Um jogador de vôlei gay. Um jogador de futebol praticante do candomblé. Uma skatista de apenas 13 anos. Até então, no primeiro dia oficial de Olimpíadas, esses são os três personagens do Brasil nos Jogos. Muito mais – por enquanto – pelo que fizeram foram da quadra, do campo ou das pistas. Ao fugirem dos padrões, Douglas Souza, do vôlei, Paulinho, do futebol, e Rayssa Leal, do skate, viraram “xodós” da torcida.