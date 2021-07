Douglas Sampaio rememora convívio com Mara Maravilha em A Fazenda e reage: “Muito porca”

Douglas Sampaio foi um dos participantes da oitava edição de A Fazenda, na Record, onde teve a oportunidade de conviver com Mara Maravilha. Em entrevista ao programa Na Real, comandado por Bruno Di Simone, o ator revelou a experiência traumática durante a estadia no reality coma apresentadora.

“Ela era muito porca, espalhava cocô e menstruação na parede do banheiro”, recordou. “Conviver com a Mara foi um pesadelo. E pra completar, ela ainda mais agrediu com três tapas na cara na semifinal”, acrescentou o famoso, que foi o vencedor do programa na temporada em que participou.

Para quem não lembra, foi dentro da atração que ele conheceu a ex-namorada, Rayanne Moraes. “Dormi com uma pessoa, acordei com um inimigo que tentou me destruir. Eu não aceitei mais aquela situação que vivíamos. Estávamos virando um casal fake e eu não queria isso pra minha vida. Sonhei em ter um casamento sólido como o dos meus pais. Fui enganado demais por ela. Fiz papel de bobo”, acusou.

Veja: