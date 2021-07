“Dr. Victor” de Castelo Rá-Tim-Bum revela ser bissexual aos 82 anos

Sérgio Mamberti, o ‘Dr Victor” do Castelo Rá-Tim-Bum, revelou aos 82 anos que é bissexual. O artista falou sobre o assunto em sua biografia lançada em abril deste ano pela Edições Sesc. Em “Sérgio Mamberti: Senhor do Meu Tempo” ele faz uma declaração de amor a Vivian Mehr, sua mulher, e Ednaldo Torquato, seu parceiro. “Não adianta esconder”, resume ele sobre a bissexualidade. As informações são do Observatório da TV.