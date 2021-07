Droga Raia abre mais de 240 empregos pelo país

A Droga Raia está divulgando novas oportunidades de emprego para TODO BRASIL. São mais de 240 chances de contratação para quem estiver em busca de registro em carteira e muitos benefícios! Saiba como se inscrever e demais informações!

Droga Raia divulga mais de 240 empregos pelo país

A empresa farmacêutica está divulgando oportunidades diversas para quem procura uma chance com carteira assinada. Os benefícios ofertados em cada cargo são a assistência médica e odontológica, convênio com empresas parceiras, auxílio farmácia, seguro de vida, vale-transporte, participação nos lucros, auxílio desenvolvimento e muito mais. As vagas abertas, neste momento, na Droga Raia, são:

CAGC – Farmacêutico(a) Guarulhos centro;

Analista Jr de Gente e Cultura;

Atendente de Loja – Ribeirão Preto;

CAGC – Farmacêutico(a) – Zona Sul;

CAGC – Farmacêutico(a) – Lajeado;

CAGC – Farmacêutico(a) – região Sapopemba;

CAGC – Atendente de Loja – Região Sapopemba;

CAGC – Farmacêutico(a) – Belo Horizonte;

CAGC – Jovem Aprendiz – Programa Primeiros Passos – Porto Alegre;

Farmacêutico(a) – Vila Velha;

CAGC – Atendente de Loja – Guaíba;

Atendente de Loja – Região Centro e Sul de São Paulo;

CAGC – Farmacêutico(a) – Santos;

CAGC – Farmacêutico(a) – Cotia;

CAGC – Farmacêutico(a) – Zona Oeste (Pirituba ; Freguesia ; Lapa);

CAGC – Farmacêutico(a) – Zona Oeste (Alphaville ; Osasco ; Butantã);

Atendente de Loja – Cuiabá;

CAGC – Farmacêutico Temporário – 3 meses;

CAGC – Atendente de Loja – Canoas;

CAGC – Atendente de Loja – Esteio;

CAGC – Atendente de Loja – Porto Alegre;

CAGC – Atendente de Loja – Gravataí;

CAGC – Atendente de Loja – Vitória;

CAGC – Consultor(a) de Beleza;

CAGC – Farmacêutico(a) – Bento Gonçalves;

CAGC – Farmacêutico(a) – São Leopoldo;

CAGC – Atendente de Loja – São Caetano do Sul;

Atendente de Loja – ZONA LESTE SP;

CAGC – Atendente de Loja – Brasília.

Como se inscrever

A Droga Raia está divulgando oportunidades para aqueles que buscam uma oportunidade de sucesso! Os interessados podem clicar na página de inscrição, escolher uma das vagas e cadastrar currículo em “Candidate-se”. A empresa farmacêutica está buscando talentos que possam preencher as lacunas existentes na equipe!

