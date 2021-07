Dtm Marketing oferece novas vagas de emprego pelo país

Dtm Marketing oferece NOVAS vagas de emprego abertas para profissionais de diferentes áreas de atuação em todo o país. São diversas oportunidades com muitos benefícios disponíveis. Confira, a seguir, todas as informações referentes e como se candidatar!

Dtm Marketing anuncia oportunidades de emprego para TODO BRASIL

A Dtm Marketing divulgou NOVOS empregos disponíveis para colaboradores de diferentes funções em todo Brasil. Dentre as vagas abertas, estão os seguintes cargos:

DevOps PL;

Analista de Projetos CRM SR;

Analista de Testes de Software PL;

Desenvolvedor C# Sr;

Analista CRM Salesforce Marketing Cloud (Sfmc);

Analista de Engenharia de Dados JR.

Ainda, além do salário de acordo com o mercado de trabalho, a empresa disponibiliza aos novos contratados, benefícios como vale transporte, vale refeição, seguro de vida, horário flexível, home office, ginástica laboral, convênio com empresas parceiras, bicicletário, auxílio farmácia, auxílio creche, auxílio academia, convênio odontológico e convênio médico.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades de emprego disponíveis na Dtm Marketing, os interessados devem acessar o link de participação, ler atentamente todas as informações referentes à vaga desejada e, cadastrar o currículo atualizado em candidate-se.

A empresa plusoft DTM é pioneira em Customer Science e Data Insights no país, com foco em expandir as chances de negócio com ferramentas excelentes e, com competência para a gestão do novo ciclo de vida de seus clientes.

