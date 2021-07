Duas mulheres morrem em acidente na AL 115 em Arapiraca

Duas mulheres morreram em um acidente, na tarde deste domingo, 4, num trecho da rodovia AL-115 nas proximidades do sítio Bom Nome, zona rural de Arapiraca, região Agreste de Alagoas. O veículo em que elas seguiam se chocou com uma árvore, depois que o condutor perdeu o controle da direção e saiu da pista. Havia…

Duas mulheres morreram em um acidente, na tarde deste domingo, 4, num trecho da rodovia AL-115 nas proximidades do sítio Bom Nome, zona rural de Arapiraca, região Agreste de Alagoas. O veículo em que elas seguiam se chocou com uma árvore, depois que o condutor perdeu o controle da direção e saiu da pista.

Havia cinco pessoas no carro. Além do motorista, uma criança e três mulheres. Duas destas morreram no local antes de receber socorro. A terceira mulher e a criança foram socorridas para a Unidade de Emergência do Agreste, naquela cidade.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local realizando o resgate das vítimas e para retirar o corpo das mulheres em óbito. A Polícia Militar também esteve no loca isolando a área até a chefada da perícia e do Instituto de Medicina Legal (IML).

O motorista do carro informou extraoficialmente que o eixo de uma das roda teria quebrado por isso ele perdeu o controle da direção e não conseguiu evitar o choque.