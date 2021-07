Duas pessoas são internadas com suspeita da doença da urina preta em Maceió

A Vigilância Sanitária de Marechal Deodoro realizou a interdição cautelar de aproximadamente 32kg de peixes em um restaurante do Povoado Massagueira, após receber a denúncia de que o pescado estava possivelmente contaminado com a toxina que causa a síndrome de Haff, conhecida popularmente como doença da urina preta. Isto aconteceu depois que duas pessoas deram…

Prefeitura de Marechal Deodoro/Arquivo

A Vigilância Sanitária de Marechal Deodoro realizou a interdição cautelar de aproximadamente 32kg de peixes em um restaurante do Povoado Massagueira, após receber a denúncia de que o pescado estava possivelmente contaminado com a toxina que causa a síndrome de Haff, conhecida popularmente como doença da urina preta.

Isto aconteceu depois que duas pessoas deram entrada em um hospital particular localizado no bairro da Gruta de Lourdes, em Maceió, apresentando perda da força física, dor muscular, febre e urina escura, sintomas característicos da doença.

Em entrevista ao Alagoas 24 Horas uma familiar de um desses pacientes contou que o rapaz apresentou sintomas na terça-feira, 20, após consumir o peixe dourado durante um almoço com a família no restaurante, localizado na Avenida Divina Pastora, na Massagueira.

“Ele sentia dor no pescoço, dor nas pernas e a urina estava escura, parecia coca-cola. Além disso, ele passou dois dias sem andar. No hospital, os médicos não sabiam do que se tratava. Chegaram a sugerir que eram outras doenças como meningite e leptospirose, mas chegaram a conclusão de que era a doença da urina preta após outras pessoas serem internadas no hospital com os mesmos sintomas”, contou a sogra do paciente, que recebeu alta médica, mas ficou com algumas sequelas como problemas renais, enjoos e dores nas costas.

Ao Alagoas 24 Horas o hospital confirmou os dois casos de pacientes com os sintomas da Síndrome de Haff. Uma paciente segue internada recebendo tratamento médico.

Já a Prefeitura de Marechal Deodoro informou que a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, realizou a interdição cautelar de 32 quilos de peixes que foram encontrados no estabelecimento. O órgão explicou que não possui câmara fria para armazenar o produto, por isso, ele ficará guardado sob a responsabilidade do proprietário do restaurante até que as amostras sejam analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Alagoas (LACEN-AL).

O que a vigilância quer saber é se os pacientes adquiririam a doença depois de consumir o pescado e qual dos peixes estava contaminado pela toxina. Tarefa nada fácil, já que se trata de uma metodologia nova, nunca antes realizada em Alagoas.

No Brasil, houve registro de síndrome de Haff em Pernambuco, Paraíba, Goiás e Bahia. Em março deste ano, a veterinária Priscyla Andrade, de 31 anos, morreu após consumir o pescado contaminado em Recife (PE).

