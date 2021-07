Duda Reis reage após ser acusada por Nego Borel de 31 crimes: ‘Tentando calar vítima’

A atriz Duda Reis reagiu na internet nesta quinta-feira (22), após Nego do Borel ter aberto uma queixa-crime contra ela, pedindo a condenação da ex por 31 crimes de injúria, calúnia e difamação.

Após compartilhar a notícia sobre a denúncia, a jovem desabafou: “E mais uma vez o agressor tentando calar a vítima. Até quando, justiça brasileira? Trinta e uma acusações do próprio agressor para com a vítima que o denunciou? uma vergonha e um desserviço! Humilhante depois de denunciar as mesmas coisas com diversas ex-companheiras. Exausta”, escreveu.

No trecho repostado pela influenciadora digital, o funkeiro alega que a ex-noiva “conscientizou mulheres”, mas sim “praticou crime” por ter publicado uma série de vídeos prejudicando a sua imagem.

A advogada de Duda, Bella Borges, fez uma análise sobre o caso. “A verdade é que essa queixa-crime tenta transformar em ré uma vítima de violência doméstica em grave ofensa ao seu direito constitucional à liberdade de expressão”.

E seguiu dizendo: “Na outra ocasião, quando ele tentou impedir que ela falasse a público, a Justiça reconheceu que a mulher em situação de violência doméstica tem o direito de falar, de se expressar, em especial quando os fatos que ela publica ou se manifesta publicamente são objetos de inquérito policial instaurado para apurar esses fatos”.

Veja: