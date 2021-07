Dupla é presa em flagrante com cédulas falsas em São Miguel dos Campos

Dois homens, de identidade não informada, foram presos neste sábado, por policiais da 1ª Companhia Independente, em São Miguel dos Campos, depois de serem flagrados com diversas cédulas de R$ 100 falsas. A prisão ocorreu depois de uma denúncia anônima à Polícia Militar. De acordo com a Polícia, o carro em que os suspeitos transitavam,…

Dois homens, de identidade não informada, foram presos neste sábado, por policiais da 1ª Companhia Independente, em São Miguel dos Campos, depois de serem flagrados com diversas cédulas de R$ 100 falsas. A prisão ocorreu depois de uma denúncia anônima à Polícia Militar.

De acordo com a Polícia, o carro em que os suspeitos transitavam, modelo Fox de cor prata, foi abordado em uma das vias principais do município, próximo ao Estádio Ferreirão. Os ocupantes demoraram a desembarcar do carro e os militares desconfiaram que pudessem estar tentando esconder as notas. O nervosismo dos dois durante a abordagem entregou o crime.

Durante vistoria no veículo os policiais encontraram diversas notas de R$ 100 falsas, escondidas no porta luvas, no interior do banco dianteiro, dentro de uma bolsa e dentro de um livro na mala, no total de trinta e duas (32) cédulas falsas de cem reais. Após constatado pelos policias que as notas apresentavam indícios de falsidade, o abordado confessou que teria adquirido vinte e quatro notas falsas pelo valor de R$ 400,00, na cidade de Coruripe/AL.

Crime Federal

Por se tratar de um crime contra a moeda nacional, os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados até a Sede da Polícia Federal em Alagoas para as providências de lavratura do flagrante delito.

Os suspeitos vão responder pelo crime de moeda falsa, previsto no art. 289, cuja a pena é de reclusão de três a 12 anos e multa. Serão encaminhados ao Sistema Prisional do Estado, após serem submetidos a exame de corpo de delito, onde permanecerão à disposição da Justiça.