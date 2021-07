Dupla paranaense reforça a Associação Nacional de Clubes de Futebol

Curitiba, PR, 21 (AFI) – Mais dois dos maiores clubes do futebol brasileiro estão emoldurando o quadro de integrantes da Associação Nacional de Clubes de Futebol (ANCF). Os paranaenses Athletico e Coritiba confirmaram suas associações e já marcaram presença nas recentes lutas desenvolvidas em defesa dos direitos do futebol nacional.

Para o presidente Francisco José Battistotti, com a chegada dos novos e importantes parceiros a ANCF amplia e reforça a sua atividade na defesa coletiva do futebol brasileiro.

“Continuamos nossa missão de unir os clubes de todas as séries, na busca dos nossos direitos junto ao Sistema Desportivo Nacional e às entidades privadas que integram o processo de administração e a prática desportiva” afirmou o presidente da ANCF.

OS OUTROS CLUBES

Agora já são 24 os clubes filiados, representando 13 estados: Seis deles são da série A: América (MG), Athletico (PR) Atlético (GO), Chapecoense (SC), Cuiabá (MT) e o Juventude (RS). Da série B, 15 clubes: Avaí e Brusque (SC), Cruzeiro (MG), Vila Nova (GO), Confiança (SE), Remo (PA) Náutico (PE), Brasil (RS), Vitória (BA), Coritiba, Operário e Londrina (PR), Sampaio Correa (MA), CSA e CRB (AL) e três clubes da série C: Botafogo (SP), Figueirense (SC) e o Paraná Clube (PR).

UMA HONRA

Bem-vindos Club Athletico Paranaense e Coritiba Foot-Ball Club.

