Duplas do vôlei de praia avançam às oitavas de final nas Olimpíadas

A dupla feminina derrotou as canadenses Heather Bansley e Brandie Wilkerson por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/18. Com esta vitória, Ágatha e Duda vão aguardar os resultados das partidas de amanhã (30) para saber quem enfrentararão nas oitavas de final. O time nacional se recuperou na competição, já que na última rodada havia perdido para as chinesas Wang e Xia por 2 sets 0 (21/18 e 21/14). Elas ainda duelaram na estreia com as argentinas Ana Gallay e Fernanda Pereyra por 2 sets a 0 (parciais de 21/19 e 21/11).