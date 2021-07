Duplo homicídio é registrado na parte alta de Penedo

Na madrugada deste sábado, por volta das 0h40, no bairro Dom Constantino, em Penedo, policiais do 11º BPM registraram dois assassinatos na parte alta da cidade.

De acordo com a polícia, A guarnição do PELOPES I foi acionada para averiguar uma denúncia de disparos de arma de fogo na Travessa Belo Horizonte, no Dom Constantino. Ao chegarem no local, os militares constataram que além dos disparos, havia uma das vítimas deitada no chão, ainda vivo e com algumas deflagrações em seu corpo.

Policiais souberam também que mais duas pessoas foram atingidas e já haviam sido socorrias para UPA de Penedo. O SAMU foi acionado para atender a outra vítima que estava no local da ação criminosa.

Populares contaram para polícia características dos prováveis autores do crime, e outras guarnições saíram em diligência para tentar encontrar os assassinos, porém até o fechamento dessa matéria ninguém foi preso.

As vítimas, que foram identificadas como Laíson e Jadson, não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito. Já uma outra pessoa, que não foi identificada, foi medicada e liberada da unidade de saúde.