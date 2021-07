Duratex abre NOVAS vagas de emprego pelo país

Duratex abre NOVAS vagas de emprego para colaboradores de diferentes áreas de especialização em TODO BRASIL. São mais de 15 oportunidades disponíveis, com chances exclusivas para pessoas com deficiência – PCDs. Confira, a seguir, todas as informações!

Duratex abre NOVAS vagas de emprego para diferentes áreas de atuação

A Duratex abre NOVAS vagas de emprego disponíveis para profissionais de diferentes funções em todo país. Dentre as vagas abertas, estão os seguintes cargos:

Promotora (Or) de Vendas – exclusivo para PCD;

Mecânico;

Motorista Categoria E;

Analista de PCP Sr Projeto Sapiens;

Coordenador de Performance e Gestão;

Analista Administrativo Comercial Jr. – exclusivo para PCD;

Estagiária (o) de RH;

Estágio em Gestão de Mudanças;

Auxiliar de Almoxarifado;

Analista de Recursos Humanos Sênior Business Partner;

Estágio em Direito;

Assistente Administrativo – exclusivo para PCD;

Analista de Key Account Pl – Customer Service;

Estagiária (o) Merchandising;

Especialista – Malha Logística.

Além disso, a empresa oferece aos novos contratados, salário de acordo com o mercado de trabalho e mais os benefícios de convênio médico, cesta de natal, seguro de vida, vale transporte, convênio odontológico, desconto em produtos, vale cultura, cesta básica, restaurante interno e vale refeição.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades disponíveis na Duratex, os interessados devem acessar o site de inscrição, ler atentamente todos os requisitos informados pela empresa e, cadastrar o currículo atualizado.

