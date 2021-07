Cristiane Torloni concluiu a imunização contra a covid-19 nesta segunda-feira (5). É que a atriz de 64 anos recebeu a segunda dose do imunizante e compartilhou a novidade com os seguidores do instagram.

“Hoje foi dia de tomar a segunda dose da vacina contra a Covid”, escreveu ela, que em seguida protestou: ” #VacinaSim Brasil livre da peste e dos pestes. Viva a ciência! Viva os profissionais de saúde!”, escreveu a artista na legenda da publicação.