Desde 2012 no mercado, a Ebanx está ampliando sua atuação e em busca de profissionais comprometidos, dedicados e que sonham o mesmo sonho da empresa: escrever uma história revolucionária no mercado de pagamentos. Atualmente, a Ebanx tem 109 vagas abertas para diversas áreas e funções, com atuação em Curitiba, no Paraná, ou home office.

Dentre as chances disponíveis, destacam-se as posições de Analista Contábil, Analista Tributário Global, Analista Tributário, Assistente Fiscal, Líder de conta, Especialista em gerente de contas na China, Analista de Arquitetura de Negócios, Analista de Negócios, Analista Pleno de Operações de Negócios, Analista de Nuvem Sênior, Gerente de Desenvolvimento de Negócios, Gerente de contas chave, Gerente de Desenvolvimento de Pré-Vendas, Gerente Técnico de Contas, Enterprise Assistant, Analista de Gerenciamento de Licitações, Analista de Planejamento Comercial e Visibilidade, Gerente Comercial de Projetos, Desenvolvedor CRM, Desenvolvedor Python (Comercial), Coordenador de Processos, Projetos e CRM, Especialista em Iniciativas Corporativas (Direito Societário), Analista de Iniciativas Corporativas, Analista de Suporte e Atendimento ao Cliente – CRM, Customer Experience Assistant e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas há chances para diferentes níveis de escolaridade e experiência. Os contratados terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia de uma empresa em pleno crescimento, além de um ambiente desafiador, com oportunidades de desenvolvimento.

A remuneração inicial pode variar conforme a função, mas os profissionais terão direito a alguns benefícios, como dress code casual, aulas de espanhol, inglês e português (para quem não for nativo), WAVES – Programa de metas e resultados (remuneração variável), convênio com Gympass, e-Sports e SESC, horário semiflexível, vale refeição, vale transporte (se necessário), bolsa de estudos, auxílio para participação em workshops e cursos, apoio e programa de psicologia, finanças e orientação jurídica, plano de saúde, plano odontológico e, ainda, desconto exclusivo em padarias, restaurantes, cursos, loja de eletrônicos e muito mais!

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar a página de carreiras da empresa e cadastrar seu currículo para participar do processo seletivo.