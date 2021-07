Eclética, Seleção FI da 6ª rodada da Série C tem destaques de onze times diferentes

Campinas, SP, 05 (AFI) – Conforme vão passando as rodadas a disputas dentro do Campeonato Brasileiro da Série C ficam cada vez mais acirradas, seja pelo pela liderança, pelo G4 ou contra o rebaixamento. Prova disso é que a Seleção FI, com os melhores jogadores da sexta rodada, chega bastante eclética e com destaques de onze equipes diferentes. Comandada pelo técnico Vinícius Eutropio, essa verdadeira máquina de futebol foi escalda no 4-3-3.

Apenas o Ituano-SP, que garantiu a terceira vitória seguida para enfim entrar no G4 do Grupo B, colocou duas peças entre os melhores da rodada: o zagueiro Mateus Silva e o volante Jiménez. Invicto, o Criciúma é representada pelo experiente atacante Marcão, que estreou com o pé direito marcando gol.

CONFIRA A SELEÇÃO FI DA SEXTA RODADA DA SÉRIE C:

Vinicius (Volta Redonda-RJ);

Edvan (Manaus-AM), Mateus Silva (Ituano-SP), Willian Goiano (Floresta-CE) e Reverson (Novorizontino-SP);

Jiménez (Ituano-SP), Jean Lucas (Tombense-MG) e Sodré (Ypiranga-RS);

Claudio Maradona (São José-RS), Nicolas (Ypiranga-RS) e Marcão (Criciúma-SC).

Técnico: Vinicius Eutrópio (Paysandu-PA).

CONFIRA A ATUAÇÃO DE CADA JOGADOR:

Goleiro:

Vinícius (Volta Redonda-RJ) – Foi o responsável pelo ponto conquistado em solo cearense. Atuando em casa, o Ferroviário dominou boa parte das ações e só não ganhou do Volta Redonda porque encontrou Vinícius em um dia inspirado. O goleiro fez pelo menos três grandes defesas, sendo que uma delas foi nos acréscimos.

Lateral-direito:

Edvan (Manaus-AM) – Mesmo sendo jogador defensivo, o lateral surpreendeu ao chegar com frequência no campo de ataque. Por ele, saíram as principais chances de gols do Manaus que poderiam dar um outro rumo para a partida.

Zagueiro:

Mateus Silva (Ituano-SP) – Depois de um duelo sem grandes emoções, foi dos pés do zagueiro Mateus Silva que o Ituano-SP garantiu a terceira vitória seguida para enfim entrar no G4 do Grupo B. Depois de uma falta cobrada na área, o defensor aproveitou para pegar o rebote e fazer e ajudar o Galo a fazer 1 a 0 em cima do Figueirense-SC, no Estádio Novelli Júnior, em Itu.

Zagueiro:

Willian Goiano (Floresta-CE) – Em um difícil duelo diante do Altos-PI, a marcação do Lobo da Vila foi o destaque, conseguindo anular grande parte das principais jogadas mandantes. Em uma tarde inspirada e segura, o zagueiro Willian Goiano foi um dos destaques da partida. Bem postado dentro e fora da área, ele evitou os principais cruzamentos do trio Manoel-Klenisson-Betinho. Com isso, pavimentou o caminho para os três pontos do Lobo em pleno Piauí.

Lateral-esquerdo:

Reverson (Novorizontino-SP) – Foi eficiente defensivamente e ofensivamente. Foi uma válvula de escape pelo lado esquerdo de campo. Em um jogo que os reservas decidiram, Reverson foi o titular que teve maior destaque durante os 90 minutos.

Volante:

Jiménez (Ituano-SP) – Sem dúvidas, um dos grandes destaques do Ituano-SP na vitória sobre o Figueirense-SC, que garantiu o time paulista no G4 do Grupo B da Série C, foi o volante e capitão Jiménez. Além de ter sido impecável na marcação, foi ele que chutou a bola que explodiu na trave, antes do rebote que culminou com o gol de Mateus Silva.

Meia:

Jean Lucas (Tombense-MG) – Em tarde inspirada, o jogador foi o responsável pelos três pontos do Tombense. Fez os dois gols da vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo-PB. Um deles, um golaço de falta.

Meia:

Sodré (Ypiranga-RS) – Principal articulador das jogadas do Ypiranga, Sodré foi o responsável por abrir o caminho para a vitória sobre o Oeste, por 4 a 2, em Barueri. O meia “pisou na área” e aproveitou cruzamento de Jonathan. Foi substituído no segundo tempo após apresentar um pouco de cansaço.

Atacante:

Claudio Maradona (São José-RS) – O nome diz tudo. Maradona deitou e rolou na vitória do São José por 2 a 1 para cima do Mirassol. Entrou no segundo tempo para liderar o Zequinha na sua primeira vitória dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Põe dois gols na conta.

Atacante:

Nicolas (Paysandu-PA) – Em um duelo difícil diante do Santa Cruz-PE, no Arruda, o atacante foi oportunista e aproveitou uma falha da zaga coral para marcar o primeiro gol visitante no Arruda. De quebra, ainda deu fim a um jejum de mais de dez jogos sem marcar. O seu gol, o qual abriu o caminho para a vitória fora de casa, ajudou a afastar o Papão da zona de rebaixamento e o colocar de volta na luta pelo G4 do Grupo A.

Atacante:

Marcão (Criciúma-SC) – A estreia do atacante Marcão foi a melhor possível com a camisa do Criciúma. Além de ter ajudado a equipe a se manter invicta e na liderança isolada do Grupo B da Série C, o experiente jogador deixou a sua marca na vitória por 2 a 0 em cima do Paraná. Nos minutos finais da segunda etapa, ele aproveitou um cruzamento rasteiro e desviou de carrinho para o fundo das redes.

Técnico:

Vinícius Eutrópio (Paysandu-PA) – Em Recife, o Papão conquistou três importantes pontos com o dedo do seu treinador. Em evolução na competição, os paraenses fizeram a sua melhor apresentação na terceira divisão no jogo diante do Tricolor do Arruda. Com um time bem montado em campo, o clube anulou as principais jogadas corais e construiu um resultado de forma relativamente tranquila. Com isso, se afastou das últimas posições e voltou à luta pelo G4.